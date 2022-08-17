Башкиров о состоянии Логинова после болезни: «Сейчас он чувствует себя намного лучше. Не скажу, что в стопроцентном объеме приступил к нагрузке, но уже близко к этому»

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал о состоянии чемпиона мира после болезни.

– Всех беспокоила новость о том, что Саша Логинов сильно простудился, но вроде возвращается в норму. Так ли это?

– Да. Спортсмены тоже люди, и частенько бывает, что подвержены тем же заболеваниям, что и все обычные люди. Саня в начале сбора пропустил несколько дней и восстанавливался для того, чтобы начать уже работу здесь. Сейчас он чувствует себя намного лучше. Не скажу, что в стопроцентном объеме приступил к нагрузке, но уже близко к этому.

По окончанию высотного сбора мы планируем стартовать на Кубке Содружества и посмотреть на ту работу, которую ребята выполнили, на то состояние, в котором они сейчас находятся, – сказал Башкиров.