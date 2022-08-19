Польховский об отстранении сборной России: «Мы готовы соревноваться на мировом уровне, но никто не должен диктовать нам свои условия»

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Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский высказался о ситуации с отстранением российских спортсменов.

Ранее исполком Международного союза биатлонистов (IBU) рекомендовал продлить санкции против Союза биатлонистов России (СБР) и предложил ему дистанцироваться от ситуации на Украине.

«Очень жаль, что сложилась такая ситуация. Когда я работал главным тренером сборной, то встречался с руководством IBU, должен сказать, что тогда у нас сложились прекрасные отношения. Понятно, что ситуация поменялась, но задачи российского биатлона остались прежними, они были заложены еще нашими прославленными ветеранами.

Поэтому сложившаяся ситуация мне непонятна. В России, как и во многих других странах, биатлонисты являются сотрудниками различных силовых структур, и никто сейчас этого менять не будет.

У Союза биатлонистов России свои задачи: помогать в формировании здорового образа жизни, вовлекать в спорт молодое поколение, заниматься его воспитанием. В этом ему помогает Министерство спорта РФ, которое реализует определенные программы, направленные на развитие биатлона.

Так было всегда, мы и сейчас готовы соревноваться на мировом уровне, но продолжать идти выбранным путем и никто нам в этом плане не должен диктовать свои условия», – сказал Польховский.

Исполком IBU рекомендовал продлить отстранение сборной России и предложил СБР дистанцироваться от конфликта на Украине

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