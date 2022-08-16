РУСАДА получило 39 запросов на терапевтическое исключение с января по июль 2022 года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило 39 запросов на терапевтическое исключение (TUE) с начала года.

Об этом сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

TUE представляет собой разрешение на использование препаратов из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (WADA) – в качестве исключения, если это необходимо спортсменам по медицинским показаниям.

«С января по июль 2022 года в РУСАДА поступило 39 запросов на оформление терапевтического использования, 21 запрос был одобрен», – сказала Логинова.

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