Дальмайер о возможном начале тренерской карьеры: «Не думаю, что я вернусь прямо сейчас. Но никогда не говори никогда»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер высказалась о перспективах сборной Германии.

– В немецком биатлоне проходит смена поколений. Такие чемпионы, как Арнд Пайффер и Эрик Лессер, завершили карьеру, а молодежь пока не может полноценно их заменить. Какие перспективы вы видите?

– Уже можно говорить о том, что молодежь старается изо всех сил. Но немецкий биатлон находится в переходной фазе, особенно у женщин. Есть несколько серьезных спортсменок, которые хорошо выступают, но резерв пока не так силен для конкуренции.

Стоит смириться с ситуацией и в течение нескольких лет пытаться вводить молодежь постепенно. Не ждите чудес. Топ-спортсмен не появится у вас магическим образом – его нужно разглядеть и посодействовать ему. В общем, это будет непросто, потому что международный уровень становится все серьезнее.

– В последние 20 лет немецкий биатлон считался гарантом успеха, почти всегда были чемпионы вроде вас. Мешает ли немецкому биатлону собственное прошлое?

– Конечно, вас будут оценивать, исходя из предыдущих успехов. Будущим поколениям от этого не легче. Это тяжелое бремя, но у него тоже есть определенные преимущества. Раз уж были успехи, то вы знаете, как они достигаются, и обладаете богатым опытом. Но это также зависит от окружающих вас людей, которые должны этот опыт передать.

– Возможно ли, что в обозримом будущем вы передадите свой богатый опыт молодым спортсменам – в качестве тренера или на другой должности в федерации?

– Думаю, что это, в принципе, хорошо – иметь возможность делиться опытом, не давая ему совсем исчезнуть. Я все еще пытаюсь найти свой путь. У меня есть разные проекты, поэтому не думаю, что я вернусь прямо сейчас. Но никогда не говори никогда, – сказала Дальмайер, завершившая карьеру в 2019 году.

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