Артем Истомин: «В России проводить сборы неплохо, но трудности с питанием. Допустим, макароны. В том, что лежит на полках магазинов, от них только название»

Тренер сборной России по биатлону рассказал о проблемах с питанием спортсменов при тренировочных сборах в России.

– Из тех мест, где проводили сборы в этом году, какое лучшее, на ваш взгляд?

– Белорусские Раубичи. Там есть все: тиры, тренажерные залы, роллерные трассы на выбор, комфортное проживание. В России этот момент тоже наладится, ситуация к этому располагает. У нас и сейчас неплохо, основная трудность – питание.

– Не докладывают мяса?

– Дело не в объемах, а в качестве и сбалансированности. Если недооценить этот момент, получим трудности с восстановлением.

– Расшифруйте насчет качества рациона, если можно.

– Допустим, макароны. Что с ними может быть не так? Купил, сварил, все одинаковые. На самом деле нет. В том, что лежит на полках магазинов, от макарон порой только название.

Иностранцы съедают полные тарелки пасты за три часа до старта не просто так, а потому что это полезно для обмена веществ.

Состав же наших макарон не покрывает определенные потребности, в длинных углеводах, например. А если не получаем это из пищи, приходится употреблять добавки, чего не хотелось бы, еда в этом плане органичнее.

Справляемся, конечно, что-то добираем, докупаем. Это в наших интересах, в конце концов. Да и в регионах почти всегда идут навстречу. Сейчас в Тюмени, скажем, согласовываем меню с руководством, будем получать все необходимое.

Но в интересах всех спортсменов было бы иметь сложившуюся схему питания на сборах, – сказал Истомин.