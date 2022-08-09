Артем Истомин: «Почему у группы не было высотного сбора? Поздно подали заявку на размещение в горах»

Тренер сборной России по биатлону рассказал, почему его группа отказалась от высотного сбора при подготовке к сезону.

– К какому дню или месяцу вы наметили вывести команду на соревновательную готовность?

– Сезон стартует 23 ноября в Ханты-Мансийске. На эту дату и ориентируемся. Планы расписаны вплоть до зимы.

– То есть не будет специальной подготовки в летнему Кубку Содружества, который пройдет в Сочи с 25 по 29 августа?

– Такой возможности в принципе нет. У нас не было высотного сбора, поэтому форсировать форму к летнему Кубку – просто потерять сезон. Месяц готовиться, потом еще месяц выступать – август и сентябрь при таком раскладе вылетают. Останутся октябрь и ноябрь, а этого мало.

– Почему у вас не было высотного сбора?

– Комплекс факторов, включая субъективный. Поздно подали заявку на размещение в горах. Команд много, все находятся в России. Приоритет у тех, кто забронировал проживание заранее.

Методически высотный сбор не помешал бы: было бы проще стартовать на Кубке Содружества. Могли претендовать на удачное выступление не за счет нагрузок, а именно за счет пройденной высоты.

Но вышло, как вышло, продолжаем базовую работу, которую делали в июле. Молодым спортсменам, а у нас в группе таких большинство, это только на пользу.

– Сочинские старты в этом случае становятся контрольной тренировкой?

– Для большинства спортсменов это так или иначе подводящий этап. Встретимся, простартуемся, получим соревновательную практику, у нас ее давно не было. Европейцы уже начали, и нам пора.

О серьезной оценке готовности в конце августа говорить бессмысленно. Видели протоколы лыжероллерного фестиваля Blink, прошедшего в Норвегии? На первых местах юниоры, Йоханнес Бо восьмой, Фийон-Майе 12-й. Но все понимают, что зимой будет совсем другой расклад, – сказал Истомин.

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