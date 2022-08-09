Артем Истомин: «Я поражаюсь, как молодые норвежцы мыслят в самой гонке, это приятно удивляет, и мы тоже к этому стремимся»

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин высказался об уровне конкуренции в Норвегии.

«Мы не норвежцы, чтобы у нас был основной состав и резервный. Если их резервный состав переместить в основной, он не будут отличаться по скорости, будет бегать практически так же, как основа.

Возможно, у атлетов резервного состава есть какие-то недочеты, нестабильность в стрельбе или в функциональном состоянии, но если взять результаты их летних соревнований, то там в тройку стабильно заезжает какой-нибудь резервист.

Я просто поражаюсь, как молодые норвежцы мыслят в самой гонке, это приятно удивляет, и мы тоже к этому стремимся. В принципе, и сейчас наши молодые ребята стараются думать в гонке и не боятся пробовать что-то новое», – сказал Истомин.