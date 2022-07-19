Анфиса Резцова о каминг-ауте Касаткиной: «И что нам теперь? Всем любить девочек? Это плохой пример»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась о каминг-ауте теннисистки Дарьи Касаткиной.

«Это что такое? И что нам теперь? Всем любить девочек? Это плохой пример. Для меня это дико.

А те, кто поддержал это решение... Может, у них тоже есть склонность к этому.

И повторю еще раз: для меня это дико!» — сказала Резцова.

Каминг-аут Касаткиной: есть девушка (фигуристка Забияко), не верит в будущее ЛГБТ в России

Дарья Касаткина 💜 Наталья Забияко. Это наша фигуристка, которая после Олимпиады не каталась 3 года, а теперь уехала в Канаду