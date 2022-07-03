Французские биатлонисты будут тренироваться индивидуально до 28 июля. Затем они начнут сбор в Норвегии и выступят на фестивале Blink

Французские биатлонисты завершили сборы в Преманоне и до конца июля уйдут на индивидуальную подготовку.

Об этом сообщает Nordic Magazine.

28 июля спортсмены отправятся в норвежский Саннес, где будут находиться до 7 августа. В это время они также выступят на лыжероллерном фестивале Blink.

С 22 августа по 2 сентября команда проведет высотный сбор во французском Бессане. 3 сентября биатлонисты примут участие в фестивале Мартена Фуркада (Nordic Festival).

14-23 сентября планируется сбор в немецком Оберхофе, 17-26 октября – в австрийском Рамзау, 7-19 ноября – в норвежском Шушене.

Первая гонка на Кубке мира следующего сезона пройдет 29 ноября.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2022/23