Французские биатлонисты начали сбор в Болье

Сборная Франции по биатлону сегодня приступила к первому сбору.

Команда будет тренироваться в местечке Болье до 11 июня.

«На этом сборе мы будет уделять больше внимания стрельбе. Цель состоит в том, чтобы провести немного больше времени с винтовкой, поработать над позицией и точностью», – сказал Фабьен Клод в преддверии сбора.

Помимо Фабьена Клода, в состав сборной Франции на подготовку к сезону входят , Антонин Гигонна, , Эмильен Клод, Эрик Перро, , Хло Шевалье, , , Пола Боте, Лу Жанмонно Лоран, Каролин Коломбо.