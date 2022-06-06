Французские биатлонисты начали сбор в Болье

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Сборная Франции по биатлону сегодня приступила к первому сбору.

Команда будет тренироваться в местечке Болье до 11 июня.

«На этом сборе мы будет уделять больше внимания стрельбе. Цель состоит в том, чтобы провести немного больше времени с винтовкой, поработать над позицией и точностью», – сказал Фабьен Клод в преддверии сбора.

Помимо Фабьена Клода, в состав сборной Франции на подготовку к сезону входят Кентен Фийон-Майе, Антонин Гигонна, Эмильен Жаклен, Эмильен Клод, Эрик Перро, Жюстин Брезаз-Буше, Хло Шевалье, Анаис Шевалье-БушеЖюлия Симон, Пола Боте, Лу Жанмонно Лоран, Каролин Коломбо.

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