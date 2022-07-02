Дестье станет фермером после завершения карьеры: «Нашей задачей будет производство овощей и яиц для ресторана»

Французский биатлонист Симон Дестье рассказал, чем займется после окончания спортивной карьеры.

«Я ушел из биатлона, выполнив свои цели: в эстафетах стал олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Для меня это было важно.

По большей части я буду фермером. Нашей задачей будет производство овощей и, возможно, яиц для ресторана. Хотим, чтобы у нас было место, куда люди смогут прийти, чтобы вкусно поесть и хорошо провести время, наслаждаться тем, что мы любим – природой и музыкой.

Нам еще предстоит купить помещение, но у нас уже есть план на этот счет, после этого мы займемся садом. Предстоит много работы, если мы хотим осуществить задуманное», – рассказал Дестье.

Биатлонисты, которые завершили карьеру после этого сезона: олимпийские чемпионы Бескон и Дестье, чемпионы мира Виндиш, Лессер и другие