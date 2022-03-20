Биатлонисты, которые завершили карьеру после этого сезона: олимпийские чемпионы Бескон и Дестье, чемпионы мира Виндиш, Лессер и другие

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Sports.ru представляет список биатлонистов, которые завершили карьеру после олимпийского сезона-2021/22. 

  • Эрик Лессер (Германия) – двукратный чемпион мира, трехкратный призер Олимпийских игр;
  • Симон Дестье (Франция) – олимпийский чемпион, чемпион мира;
  • Сюзан Данкли (США) – двукратный призер чемпионатов мира;
  • Селина Гаспарин (Швейцария) – серебряный призер Олимпийских игр;
  • Анаис Бескон (Франция) – олимпийская чемпионка, чемпионка мира;
  • Доминик Виндиш (Италия) – чемпион мира, трехкратный призер Олимпийских игр;
  • Марен Хаммершмидт (Германия) – чемпионка мира;
  • Ева Пускарчикова (Чехия) – бронзовый призер чемпионата мира;
  • Каролин Хорхлер (Германия) – серебряный призер ЧМ;
  • Скотт Гоу (Канада) – бронзовый призер ЧМ; 
  • Магдалена Гвиздонь (Польша) – чемпионка Европы;
  • Элизабет Хогберг (Швеция) – чемпионка Европы;
  • Клэр Игэн (США) 
  • Беньямин Вегер (Швейцария)
  • Аманда Лайтфут (Великобритания)
  • Ингела Андерссон (Швеция)

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