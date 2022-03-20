Биатлонисты, которые завершили карьеру после этого сезона: олимпийские чемпионы Бескон и Дестье, чемпионы мира Виндиш, Лессер и другие

Sports.ru представляет список биатлонистов, которые завершили карьеру после олимпийского сезона-2021/22.
- Эрик Лессер (Германия) – двукратный чемпион мира, трехкратный призер Олимпийских игр;
- Симон Дестье (Франция) – олимпийский чемпион, чемпион мира;
- Сюзан Данкли (США) – двукратный призер чемпионатов мира;
- Селина Гаспарин (Швейцария) – серебряный призер Олимпийских игр;
- Анаис Бескон (Франция) – олимпийская чемпионка, чемпионка мира;
- Доминик Виндиш (Италия) – чемпион мира, трехкратный призер Олимпийских игр;
- Марен Хаммершмидт (Германия) – чемпионка мира;
- Ева Пускарчикова (Чехия) – бронзовый призер чемпионата мира;
- Каролин Хорхлер (Германия) – серебряный призер ЧМ;
- Скотт Гоу (Канада) – бронзовый призер ЧМ;
- Магдалена Гвиздонь (Польша) – чемпионка Европы;
- Элизабет Хогберг (Швеция) – чемпионка Европы;
- Клэр Игэн (США)
- Беньямин Вегер (Швейцария)
- Аманда Лайтфут (Великобритания)
- Ингела Андерссон (Швеция)
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