Артем Истомин: «Мы сразу обговорили, что я не против отношений Серохвостова и Довгой, но если увижу, что это мешает, то будем принимать меры»

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Тренер сборной России Артем Истомин считает, что отношения между биатлонистами Даниилом Серохвостовым и Ксенией Довгой не влияют на их подготовку к сезону.

«Мне, наверное, здесь повезло, потому что эти спортсмены достаточно дисциплинированные. Вдвоем они встречаются только вечером после тренировок. А во время тренировок они сконцентрированы на индивидуальной работе.

Вдвоем нигде не бегают, не разговаривают. В сон-час они отдыхают каждый в своей комнате. Никаких дополнительных отвлечений от спортивной деятельности у них нет. Что Ксения стремится к своей цели, что Даниил.

Так случилось, что они оказались в одной команде. Пригласить Ксению было моей инициативой. Это произошло еще до того, как к команде присоединился Даниил. Плюс мы сразу обговорили, что я не против этого, но если вдруг увижу, что это им мешает, что будут нарушать режим, то мы будем принимать меры», – заявил Истомин.

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