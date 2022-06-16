Истомин о возможных изменениях в группе: «Надо еще одного тренера. Но пока есть вопросы с финансированием»

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал о возможных изменениях в составе своей группы.

– Мыслей о том, чтобы сокращать группу, нет?

– Нет. Надо просто тренера еще одного.

– Вы говорили, что нужен еще один специалист. Этот вопрос до сих пор никак не решился?

– Пока не решился, есть вопросы с финансированием. Пока вдвоем работаем (с Виталием Норицыным – Sports.ru). Надеемся, что в ближайшее время вопрос наладится. Так всегда происходит. Сейчас только начало лета. Думаю, что должно быть все нормально.

– Как вы видите эту тренерскую структуру? Будут три плюс-минус равнозначных тренера?

– Да. Просто так же продолжится, что Виталий Викторович будет больше работать и руководить процессом по стрельбе, а в функциональной части вместе работать. Сейчас у нас так и получается. Мы друг другу помогаем. Вообще никаких проблем нет, – сказал Истомин.

В группу Истомина входят Лариса Куклина, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Екатерина Носкова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая и Елизавета Каплина, а также Даниил Серохвостов и Карим Халили.

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