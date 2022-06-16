Истомин о критике в свой адрес: «Самые странные претензии идут от людей, которые знают меня и видели, как я работаю»

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин высказался о критике в свой адрес.

В преддверии нового сезона Истомин возглавил тренировочную группу, в которую вошли Лариса Куклина, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Екатерина Носкова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая и Елизавета Каплина, а также Даниил Серохвостов и Карим Халили.

– Много было критики вашего назначения от различных специалистов. Как вы это воспринимали?

– Они же сами не идут работать. Не нравится – возражай, возражая – предлагай, предлагая – действуй. У меня у отца в кабинете висела такая поговорка. Я ее запомнил. Также меня и преподаватели в институте учили. Говорили: «Артем, кто, если не вы, будете это делать? Мы свое все уже сделали. Дело за вами».

Поэтому если некому за это браться, значит, мы будем брать и делать, вне зависимости от возраста (Истомину 26 лет – Sports.ru).

– Ожидали такой реакции?

– Конечно, ожидал. Наверное, каждый адекватный человек понимает, что со стороны это смотрится как-то нестандартно. Но ситуация такая сложилась в целом в нашем биатлоне. Не я был причиной этого.

– Какую самую странную претензию слышали за последнее время?

– Самые странные претензии идут от тех людей, которые знают меня и видели, как я работаю. Когда они говорят, что у меня комфорт в команде, что спортсмены приехали на каникулы. Спросите у спортсменов, каникулы это для них или нет? Я так не думаю. То, что я не угнетаю их постоянно, – возможно, да. Но в то же время никому слабины не дается, – ответил Истомин.

Наша сборная по биатлону – лабиринт: команду разбили на 4 группы, Бабиков (опять!) сменил тренера, от Шашилова все разбежались