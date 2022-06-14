Даниил Серохвостов: «Результат с Каминским тоже был бы хороший, но мне кажется, что я сильнее вырасту с Истоминым»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов ответил на вопрос об уходе из группы Юрия Каминского.

«Какие у меня были аргументы для перехода в группу Истомина? Я не буду сейчас обсуждать эту тему. Это чисто спортивный аргумент. Думаю, результат с Юрием Михайловичем тоже был бы хороший, но мне кажется, что я сильнее вырасту, если буду тренироваться с Артемом Евгеньевичем.

В работе с Истоминым мне нравится коммуникабельность и отзывчивость. Он на каждой тренировке что-то подсказывает. Всегда есть какие-то ошибки, которые ты должен исправлять. Он все время говорит, что мы делаем неправильно», – сказал Серохвостов.

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