Эдуард Латыпов: «Даже если предстоящий сезон будет с российскими стартами, есть надежда, что через год нас допустят»

Трехкратный призер Олимпийских игр по биатлону рассказал, какие цели ставит на предстоящий сезон.

– Что теперь у вас в спортивном приоритете, учитывая, что не до конца понятно, каким будет сезон?

– Все равно надо быть готовым. Это будет менее обидным, если все, допустим, нормализуется в кратчайшие сроки, а ты будешь не готов, расслабился и уже ни на что не сможешь повлиять.

Сейчас есть российские старты, Кубок Содружества. Ребят в России много, плюс приедут спортсмены из Беларуси – призеры Олимпиады. Думаю, что конкуренция, конечно, будет не такая как на Кубке мира, но уровень поднимет.

– Какие цели вы ставите перед собой на этот российско-белорусский сезон?

– Особо далеко не забегаю. Цель есть в любом случае. После Олимпиады был проведен анализ, найдены слабые места, которые я бы хотел исправить, подтянуть, которые не дали сделать больше в прошлом сезоне.

Даже если предстоящий сезон будет с российскими стартами, надежда есть, что через год нас допустят. До следующей Олимпиады время есть. Будем к ней готовиться. Надеюсь, что она для нас будет, – сказал Латыпов.