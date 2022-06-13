Эдуард Латыпов: «Даже если предстоящий сезон будет с российскими стартами, есть надежда, что через год нас допустят»

Теги сборная России Эдуард Латыпов Кубок Содружества Биатлон

Трехкратный призер Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов рассказал, какие цели ставит на предстоящий сезон. 

– Что теперь у вас в спортивном приоритете, учитывая, что не до конца понятно, каким будет сезон?

– Все равно надо быть готовым. Это будет менее обидным, если все, допустим, нормализуется в кратчайшие сроки, а ты будешь не готов, расслабился и уже ни на что не сможешь повлиять.

Сейчас есть российские старты, Кубок Содружества. Ребят в России много, плюс приедут спортсмены из Беларуси – призеры Олимпиады. Думаю, что конкуренция, конечно, будет не такая как на Кубке мира, но уровень поднимет.

– Какие цели вы ставите перед собой на этот российско-белорусский сезон?

– Особо далеко не забегаю. Цель есть в любом случае. После Олимпиады был проведен анализ, найдены слабые места, которые я бы хотел исправить, подтянуть, которые не дали сделать больше в прошлом сезоне.

Даже если предстоящий сезон будет с российскими стартами, надежда есть, что через год нас допустят. До следующей Олимпиады время есть. Будем к ней готовиться. Надеюсь, что она для нас будет, – сказал Латыпов.

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