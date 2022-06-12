Анатолий Хованцев: «С прошлого года веду группу финских биатлонистов. Отношение ко мне не изменилось, вопросов не возникало»

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал, что в настоящее время работает с финскими биатлонистами.

Сейчас Хованцев находится в белорусских Раубичах, где проходит сбор у российской команды.

– Довольно неожиданно было увидеть вас в Раубичах, что вы здесь делаете?

– Почему неожиданно? Это центр подготовки, куда может приехать любой. В данный момент нахожусь тут с ребятами, один из них Павел Ляшок (российский юниор). Он у меня давно тренируется.

А так с прошлого года веду группу финнов. Сейчас из Раубичей поеду в Финляндию, где будет сбор команды, в которую входит и Теро Сеппяля. Он был лучшим из финнов в минувшем сезоне (12-е место общего зачета Кубка мира).

В прошлом году бывший директор Контиолахти и отец Теро организовали клуб, нашли спонсоров. Вот там работаю. Пять ребят, в прошлом сезоне двое из них попали на Олимпиаду. У меня контракт с клубом на четыре года.

– Сейчас без проблем ездите в Финляндию?

– Могу беспрепятственно ездить, потому что у меня рабочая виза.

– Отношение к вам не изменилось в связи с последними событиями?

– Нет. То же самое отношение осталось. Контракт заключил до этих событий. Пока вопросов никаких не возникало, – сказал Хованцев. 

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