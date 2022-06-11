«Я не поставил прививку Pfizer. Решил, что ради трех стартов не стоит рисковать всем сезоном». Емерхонов о пропуске юниорского ЧМ в США

Российский биатлонист Евгений Емерхонов рассказал о причинах пропуска юниорского чемпионата мира, который проходил в американском Солджер Холлоу с 20 февраля по 2 марта.

«Потому что я не поставил прививку Pfizer (для получения визы спортсмен должен был привиться вакциной от ковида, одобренной в США – Sports.ru).

В конце июня – начале июля прошлого года я поставил первый компонент российской прививки, и мне было тяжеловато. Поэтому решил не рисковать с Pfizer.

Впереди у нас был Кубок IBU и чемпионат Европы, а Америка была под большим вопросом из-за виз. И я решил, что ради трех стартов на чемпионате мира не стоит рисковать всем сезоном», – сказал Емерхонов.

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