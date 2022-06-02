Алексей Нуждов: «Каминский должен занимать должность главного тренера. Если я стану президентом СБР, надеюсь, именно этой деятельностью он и займется»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов оценил работу тренера Юрия Каминского в национальной сборной.

– Вообще, я крайне положительно отношусь к тому, что Каминский пришел в биатлон. Мы с Юрием Михайловичем, не буду скрывать, близко общаемся, и я, идя в президенты (Нуждов намерен баллотироваться на выборы главы СБР – Sports.ru), очень рассчитываю на плодотворную работу с ним и в дальнейшем.

О нем разные люди разное говорят, и эти отзывы не являются на 100% положительными, но это и нормально – если бы они были на 100% положительными, это было бы по крайней мере странно.

Но должен заметить, что никому столько не удавалось за короткий промежуток времени сделать в биатлоне, как Юрию Михайловичу – он не создал вокруг себя какой-то устойчивый негативный фон, какой нередко возникает вокруг «чужака». И я считаю, это его большое достижение, и оно полностью коррелирует с его личными, профессиональными, человеческими, моральными качествами.

Полагаю, Юрий Михайлович Каминский – несомненное приобретение для спорта высших достижений в таком виде спорта, как биатлон. У меня самые высокие оценки его работы, ну и, естественно, я его считаю своим хорошим старшим товарищем и наставником и консультантом по спортивно-методической деятельности.

– Вы недавно обронили словосочетание «главный тренер» применительно к Каминскому. Это была оговорка?

– Нет. Это должность, которую он, я считаю, должен занимать. И если я стану президентом СБР, надеюсь, он именно этой деятельностью и займется, – сказал Нуждов.