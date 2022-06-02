Для победы в выборах президента СБР кандидату нужно набрать две трети голосов

Для победы в выборах президента Союза биатлонистов Росиси (СБР) кандидату нужно набрать две трети голосов.

На пост президента претендуют нынешний глава организации Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов. Выборы президента СБР пройдут 23 июня.

В СБР хотели изменить устав и систему выборов – предполагалось, что для победы нужно будет набрать половину от общего числа голосов плюс еще два голоса. Но Минюст отклонил этот вариант устава.

«Логика попытки изменения устава была в том, чтобы оставить хорошо зарекомендовавшие себя рабочие конструкции: президента (исполнительный орган) и Правление (совещательный), а от Света СБР, как от слишком громоздкой и неэффективной конструкции, отказаться.

Потому что Совет СБР, состоящий из 54 человек… Ну ты их просто никогда не соберешь, да и мнений там слишком много – это уже как Дума была – для больших и продолжительных дискуссий. И решили попытаться от Совета избавиться. Но дальше пошли обстоятельства непреодолимой силы: каждый попытался в эту новую версию устава вставить свое видение исходя из своих интересов…

Короче, начну с конца – в настоящий реализовалось то, что должно было реализоваться: Минюст отклонил эту новую редакцию, и на сегодняшний день на последнем правлении, которое состоялось буквально неделю назад, Виктор Майгуров сказал, что все откатывается назад, опять мы работаем по старому уставу, и мы все региональные федерации проинформировали о том, что снова работаем по старому уставу», – рассказал Нуждов.

«Мы провели в конце марта конференцию по внесению изменений в устав и хотели провести выборы уже по новому уставу. Ждали регистрации этих изменений. К сожалению, мы получили отказ в регистрации от Министерства юстиции.

Таким образом, у нас продолжает действовать устав, принятый в 2018 году, и июньская отчетно-выборная конференция СБР пройдет в соответствии с ним. Проблем для сборной это не создаст, президентов не впервые выбирают уже после начала подготовки к новому сезону», – отметил Майгуров.