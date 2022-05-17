Анфиса Резцова: «Я хотела, чтобы Кристина тренировалась у Истомина и Норицына. Думаю, Норицын продолжит с ней работать»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова объяснила, почему ее дочь Кристина вошла в состав группы Аретма Истомина.

Помощником Истомина является Виталий Норицын, который готовил биатлонистку к предыдущему сезону.

– Почему ваша дочь в группе Истомина?

– Потому что я бы хотела, чтобы она тренировалась у Артема Истомина и Виталия Норицына. Думаю, Норицын продолжит с ней работать, и надеюсь, он будет в команде. Самое главное, чтобы Кристина у него тренировалась и у нее все получалось.

– Были ли варианты с другими тренерами?

– Только Истомин и Норицын. Я хотела бы, чтобы она тренировалась с ними.

– Как будет проходить работа?

– Этого пока не знаю. Но думаю, что все будет хорошо», – сказала Резцова.

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