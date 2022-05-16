Виталий Норицын будет тренером в группе Артема Истомина

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) сообщил, что начнет тренерскую работу в группе .

В прошлом сезоне Норицын работал в сборной Болгарии, а также готовил Кристину Резцову как личный тренер.

«У Истомина будет Норицын. Старшим будет Истомин.

Расклад неожиданный, интересный, да. Знаю, что думает Норицын. Пока вот так», – сказал Нуждов в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

Резцова + Норицын = лучший тандем в нашем биатлоне. Интервью с тренером, который удаленно (из Болгарии) воспитал лидера сборной