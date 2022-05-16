Виталий Норицын будет тренером в группе Артема Истомина

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сообщил, что Виталий Норицын начнет тренерскую работу в группе Артема Истомина.
В прошлом сезоне Норицын работал в сборной Болгарии, а также готовил Кристину Резцову как личный тренер.
«У Истомина будет Норицын. Старшим будет Истомин.
Расклад неожиданный, интересный, да. Знаю, что думает Норицын. Пока вот так», – сказал Нуждов в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».
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