Виталий Норицын будет тренером в группе Артема Истомина

Теги сборная России жен Виталий Норицын Алексей Нуждов Артем Истомин Биатлон

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сообщил, что Виталий Норицын начнет тренерскую работу в группе Артема Истомина.

В прошлом сезоне Норицын работал в сборной Болгарии, а также готовил Кристину Резцову как личный тренер.

«У Истомина будет Норицын. Старшим будет Истомин.

Расклад неожиданный, интересный, да. Знаю, что думает Норицын. Пока вот так», – сказал Нуждов в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

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