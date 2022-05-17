Кристина Резцова: «Как воспринимаю, что Халили и Серохвостов будут тренироваться в нашей группе? Отлично. Мужчины хороши в качестве спарринг-партнеров»

Российская биатлонистка прокомментировала включение и в группу .

– Как воспринимаете то, что Халили и Серохвостов будут тренироваться в вашей группе?

– Отлично воспринимаю. Считаю, что мужчины хороши в качестве спарринг-партнеров на тренировках. Не знаю, каково им будет с нами, но для нас это точно хорошо. Будет ли это нас подгонять? Конечно.

– Как проводите межсезонье?

– Уже вместе с командой на сборе, на Эльбрусе. Мы там с 14 мая находимся, – сказала Резцова.

Наша сборная по биатлону – лабиринт: команду разбили на 4 группы, Бабиков (опять!) сменил тренера, от Шашилова все разбежались