Кристина Резцова: «Как воспринимаю, что Халили и Серохвостов будут тренироваться в нашей группе? Отлично. Мужчины хороши в качестве спарринг-партнеров»

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Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала включение Даниила Серохвостова и Карима Халили в группу Артема Истомина.

– Как воспринимаете то, что Халили и Серохвостов будут тренироваться в вашей группе?

– Отлично воспринимаю. Считаю, что мужчины хороши в качестве спарринг-партнеров на тренировках. Не знаю, каково им будет с нами, но для нас это точно хорошо. Будет ли это нас подгонять? Конечно.

– Как проводите межсезонье?

– Уже вместе с командой на сборе, на Эльбрусе. Мы там с 14 мая находимся, – сказала Резцова.

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