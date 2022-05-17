Дмитрий Васильев: «Женщинам нужна жесткая рука. Когда они почувствуют, что могут управлять тренером, то жди беды»

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что женской сборной России по биатлону нужен жесткий тренер.

«Спортсмены и тренеры в сборной России разбиты на группы по непонятному принципу. Тяжело чего-то ждать от этого состава. Надеюсь, что руководство еще внесет корректировки. У прежнего тренерского штаба договоры подписаны до 31 мая, посмотрим, что изменится после этого.

У спортсменов нет сейчас идеального контакта с тренерским составом. Откуда вообще появился Истомин? Как он будет работать с таким количеством женщин? Я не понимаю этого. Это может привести к нехорошей атмосфере. С женщинами должен работать жесткий и харизматичный тренер. Не говорю, что он должен быть (Николаем) Карполем, но кем-то похожим на него. Женщинам нужна жесткая рука. (Виталий) Норицын? Даже если его утвердят, он очень мягкий и податливый. С женщинами нельзя так говорить. Когда они почувствуют, что могут управлять тренером, то жди беды», – сказал Васильев.

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