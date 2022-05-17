Губерниев о словах Каринцева про Васнецову: «Спортсмены – не самые благодарные люди, зачастую эгоисты. С этим нужно жить и воспринимать спокойно»

Теги сборная России жен Дмитрий Губерниев Иннокентий Каринцев Валерия Васнецова Биатлон

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова личного тренера Валерии Васнецовой Иннокентия Каринцева об уходе биатлонистки из сборной Пермского края.

«Представьте, что у вас родной ребенок, вы его кормили, поили. А он плюнул на вас и ушел», – заявил Каринцев.

«Людей благодарных не так много. То, что говорила Лера, в любом случае могло звучать более цивилизованно. Спортсмены уходят, хлопнув дверью, не говорят спасибо, не самые благодарные люди, зачастую эгоисты. Такова жизнь, с этим нужно жить и воспринимать спокойно.

Тренерам в регионах нельзя позавидовать. Спортсмены часто не понимают, как все функционирует, если Васнецова пишет, что питание было на тысячу рублей, а она питалась на две тысячи, то можно создать нарушение финансовой отчетности, такие простые вещи», – сказал Губерниев.

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