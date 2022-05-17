Губерниев о словах Каринцева про Васнецову: «Спортсмены – не самые благодарные люди, зачастую эгоисты. С этим нужно жить и воспринимать спокойно»

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на слова личного тренера Валерии Васнецовой Иннокентия Каринцева об уходе биатлонистки из сборной Пермского края.

«Представьте, что у вас родной ребенок, вы его кормили, поили. А он плюнул на вас и ушел», – заявил Каринцев.

«Людей благодарных не так много. То, что говорила Лера, в любом случае могло звучать более цивилизованно. Спортсмены уходят, хлопнув дверью, не говорят спасибо, не самые благодарные люди, зачастую эгоисты. Такова жизнь, с этим нужно жить и воспринимать спокойно.

Тренерам в регионах нельзя позавидовать. Спортсмены часто не понимают, как все функционирует, если Васнецова пишет, что питание было на тысячу рублей, а она питалась на две тысячи, то можно создать нарушение финансовой отчетности, такие простые вещи», – сказал Губерниев.