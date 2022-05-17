Хованцев о словах Каринцева про Васнецову: «У личного тренера всегда есть доля разочарования и обиды, но спортсмены имеют право на улучшение условий»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону прокомментировал слова личного тренера Валерии Васнецовой Иннокентия Каринцева об уходе биатлонистки из сборной Пермского края.

«Представьте, что у вас родной ребенок, вы его кормили, поили. А он плюнул на вас и ушел», – заявил Каринцев.

«У личного тренера всегда есть доля разочарования и обиды, когда спортсмен совершает переход. Каринцев во всех своих воспитанников вкладывал очень много, он полностью отдавался работе. Конечно, ему обидно.

С другой стороны, спортсмены тоже имеют право на улучшение условий. Может быть, Валерия с кем-то дружит.

Но я тут на стороне Каринцева. Ситуация всегда будет выглядеть некрасиво. Даже если она там материально лучше будет обеспечена. Но таких ситуаций много», – сказал Хованцев.