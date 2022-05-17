Хованцев о словах Каринцева про Васнецову: «У личного тренера всегда есть доля разочарования и обиды, но спортсмены имеют право на улучшение условий»

Теги сборная России жен Анатолий Хованцев Иннокентий Каринцев Валерия Васнецова Биатлон

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал слова личного тренера Валерии Васнецовой Иннокентия Каринцева об уходе биатлонистки из сборной Пермского края.

«Представьте, что у вас родной ребенок, вы его кормили, поили. А он плюнул на вас и ушел», – заявил Каринцев.

«У личного тренера всегда есть доля разочарования и обиды, когда спортсмен совершает переход. Каринцев во всех своих воспитанников вкладывал очень много, он полностью отдавался работе. Конечно, ему обидно.

С другой стороны, спортсмены тоже имеют право на улучшение условий. Может быть, Валерия с кем-то дружит.

Но я тут на стороне Каринцева. Ситуация всегда будет выглядеть некрасиво. Даже если она там материально лучше будет обеспечена. Но таких ситуаций много», – сказал Хованцев.

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