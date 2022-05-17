Тихонов об уходе Васнецовой из сборной Пермского края: «Еще один пример нашего беззакония. С каждым спортсменом в регионах должны быть подписаны контракты»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал слова личного тренера Валерии Васнецовой Иннокентия Каринцева об уходе биатлонистки из сборной Пермского края.

«Представьте, что у вас родной ребенок, вы его кормили, поили. А он плюнул на вас и ушел», – заявил Каринцев.

«Это еще один пример нашего беззакония. Контракты в регионах должны быть подписаны с каждым спортсменом. Регион потратил на нее деньги. Спорт не приносит материальных благ. Сейчас получается кто во что горазд. Ушла в команду Ямало-Ненецкого автономного округа? Понятно, там денег больше.

Я считаю, что это неправильно. И вопрос переходов должен согласовываться с областной федерацией и утверждаться должен с ! Но там работать некому, абсолютно безграмотная команда. Просто кошмар!» – сказал Тихонов.