Тихонов об уходе Васнецовой из сборной Пермского края: «Еще один пример нашего беззакония. С каждым спортсменом в регионах должны быть подписаны контракты»

Теги Александр Тихонов сборная России жен Союз биатлонистов России Иннокентий Каринцев Валерия Васнецова Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова личного тренера Валерии Васнецовой Иннокентия Каринцева об уходе биатлонистки из сборной Пермского края.

«Представьте, что у вас родной ребенок, вы его кормили, поили. А он плюнул на вас и ушел», – заявил Каринцев.

«Это еще один пример нашего беззакония. Контракты в регионах должны быть подписаны с каждым спортсменом. Регион потратил на нее деньги. Спорт не приносит материальных благ. Сейчас получается кто во что горазд. Ушла в команду Ямало-Ненецкого автономного округа? Понятно, там денег больше.

Я считаю, что это неправильно. И вопрос переходов должен согласовываться с областной федерацией и утверждаться должен с СБР! Но там работать некому, абсолютно безграмотная команда. Просто кошмар!» – сказал Тихонов.

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