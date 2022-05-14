«За стрельбой наблюдает Анастасия Шевченко». Пресс-атташе СБР показал, как экс-лыжница Мекрюкова тренируется на стрельбище

Теги сборная России жен Алексей Шевченко Анастасия Шевченко Наталья Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов опубликовал фотографию экс-лыжницы Натальи Мекрюковой, перешедшей в биатлон, на стрельбище. 

Мекрюкова будет выступать под фамилией мужа – Шевченко.

«Вероятно, это первое опубликованное фото на огневом рубеже вчерашней лыжницы сборной России Наталии Мекрюковой, а ныне начинающей биатлонистки Наталии Шевченко (да, она уже взяла фамилию мужа).

Кстати, за стрельбой наблюдает ее, если я ничего не путаю, золовка – Анастасия Шевченко (уже без костылей!), а фотографию сделал Алексей Шевченко, муж Наташи. В кадре присутствует его тень) Такие дела» – написал Аверьянов. 

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