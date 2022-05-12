Елена Кручинкина не вошла в основной состав сборной Беларуси по биатлону. До 2019 года она выступала за Россию

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Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина не попала в основной состав национальной сборной.

Об этом сообщила сама спортсменка, комментируя публикацию журналиста Руслана Васильева о том, что она отсутствует на сборах команды в Раубичах.

«Ирина Кручинкина, к слову, в Раубичах. Пока нет Елены, которая грозилась жить в биатлоне «своим умом», – ранее написал Васильев в своем телеграм-канале.

«Раз вы пишете свои статьи, то хоть проверяйте информацию. И это официальный представитель СМИ (ну, или как-то так).

Не переживайте, я в Раубичах и начала сбор как положено. Да, я не попала в основной состав сборной. Можете написать об этом. Но время покажет», – рассказала Елена Кручинкина.

Ирина и Елена Кручинкины – натурализованные россиянки. За Беларусь они выступают с 2019 года.

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