Дмитрий Васильев: «Зачем Шашилов вообще нужен в сборной? Видимо, теперь он будет заниматься своими спортсменками из Свердловской области»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал слова Михаила Шашилова о том, что он больше не является старшим тренером женской сборной России.

«Если он не будет старшим тренером, то какая его роль? Зачем он вообще нужен в сборной команде?

Нужно сформировать полноценный тренерский штаб женской команды, где был бы старший тренер, который разрабатывал бы стратегию развития женского биатлона. Начиная с юниорского и заканчивая основным составом.

Видимо, Шашилов теперь будет заниматься своими спортсменками из Свердловской области. Главное, что он не будет принимать глобальных решений. Это очень важно», – сказал Васильев.

«А зачем эта должность? Идея была под Олимпиаду». Шашилов больше не является старшим тренером женской сборной России по биатлону

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