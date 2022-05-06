Дмитрий Васильев: «Оставляют Шашилова и в подмогу дают Истомина, который биатлонистом никогда не был. Я расцениваю это как трагедию российского женского биатлона»

Двукратный олимпийский чемпион высказался о назначении тренеров сборной России по биатлону.

и Сергей Башкиров возглавят группы в мужской сборной, и – в женской. Групп будет четыре.

— Состав не новый, я бы сказал, он «новый старый». С мужчинами все понятно, они показали достойный результат в этом году, тренеры остаются на своих должностях. С женщинами я, откровенно говоря, в недоумении.

Тренерский состав женской команды — это просто катастрофа. Худшего тренера, чем Шашилов, я не припомню. Худшего тренера просто нет. Его оставляют и еще ему в подмогу дают человека, который сам биатлонистом никогда не был, никого не подготовил и пошел в сборную. Ничего хорошего я от этого не жду. Я расцениваю это как трагедию российского женского биатлона.

— Думаете, у Истомина не получится возглавить женскую команду?

— Не знаю. Может быть, у него что-нибудь и получится, но я мыслю такой категорией, как тренерский профессионализм. В моем понимании тренер сборной команды — это тот человек, который должен пройти путь от детского спорта до взрослого и на всех этапах показать показать серьезный результат для того, чтобы стать тренером сборной России.

Насколько я знаю, Истомин — просто научный работник. Научный работник не может быть тренером априори, потому что он теоретик, а не практик. В моем понимании это абсолютно неправильно, – сказал Васильев.