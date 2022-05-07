«А зачем эта должность? Идея была под Олимпиаду». Шашилов больше не является старшим тренером женской сборной России по биатлону

Теги сборная России жен Михаил Шашилов Артем Истомин Биатлон

Михаил Шашилов заявил, что не будет занимать должность старшего тренера женской сборной России по биатлону.

Шашилов возглавит одну из групп централизованной подготовки женской команды на сезон-2022/23, второй будет руководить Артем Истомин

– Уже известен состав вашей группы?

– Составы огласят после праздников. Сейчас еще будет согласование, еще Минспорт будет подписывать критерии. Думаю, 11 мая опубликуем списки. Понимание по составам есть. Сверим все списки с Истоминым, послушаем президента, правление и вперед, работать.

– Вас устраивает концепция с разделением на две группы?

– Я сам и предлагал эту концепцию, две группы – хорошее явление, тем более в сложившейся ситуации.

– У вас остается должность старшего тренера сборной?

– Нет. А зачем должность старшего тренера? Предыдущая идея была под Олимпиаду. Худо-бедно что-то получилось, что-то – нет. Страна была с медалями, и слава богу, – сказал Шашилов. 

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