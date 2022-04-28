Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал новость о том, что тренер женской сборной России Михаил Шашилов продолжит работу в команде.

— Я не понимаю этого решения. Но насколько я знаю, это еще не окончательное решение. То, что заявил Шашилов в интервью, возможно, так и будет. Но я очень надеюсь, что руководство Союза биатлонистов России примет правильное решение — Шашилов должен тренировать в своем регионе, что у него успешно получалось.

Шашилов показал себя на протяжении нескольких сезонов, что он абсолютно не соответствует высокому уровню тренера сборной России. Ему в актив вечно вменяют серебряную олимпийскую медаль. Так это не он заработал. Ее заработали фактически две спортсменки — Резцова и Нигматуллина, которые не тренировались с ним. Это ключевой момент, который предопределил завоевание серебра.

Можно посмотреть в протоколы, как выступали его спортсменки. Например, Миронова, которая раньше быстро бежала. Да, у нее проблемы со стрельбой, но она хотя бы бежала быстро. А с Шашиловым она перестала бежать быстро, вот плоды деятельности этого тренера.

— Есть кандидаты, которые могут эффективно работать в женской сборной вместо Шашилова?

— Конечно, есть. Это Андрей Падин и . Но они должны подготовить себе достойную смену. К ним в связку нужно взять молодого перспективного тренера, который перенял бы весь опыт и навыки у этих двух тренеров. Тем самым преемственность поколений не была бы разорвана, – сказал Васильев.