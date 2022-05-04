Доротея Вирер продолжит спортивную карьеру

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер объявила, что продолжит спортивную карьеру.

«Я решила провести в большом спорте еще один год. Посмотрим, смогу ли я добиться хороших результатов, но я все еще чувствую себя в неплохой форме.

Последние два года были грустными – соревнования проходили без зрителей, и мы тоже были вынуждены самоизолироваться, чтобы не заразиться ковидом. Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем выступать при полных трибунах.

На Олимпийские игры-2026 в Антхольце я пока не строю планов. В моем возрасте приходится думать о спортивной карьере только на год вперед», – сказала Вирер.

32-летняя Вирер – трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, обладательница Большого хрустального глобуса в сезонах-2018/19 и 2019/20.

Хотела съемку в Playboy, тусила в молодости и отказывала русскому фанату. Доротея Вирер – королева домашнего ЧМ