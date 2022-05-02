Владимир Барнашов: «Нигматуллина нигде не заработает такого уважения, как в своем регионе. О размере поощрений не надо думать»

Бывший тренер сборной России по биатлону прокомментировал слова биатлонистки Ульяны Нигматуллиной о низких призовых от региона за медали Пекина-2022.

— Ну высказалась Ульяна и высказалась. Каждый регион по-своему может поощрить. Понятно, что Ханты и Тюмень задали высокую планку. Тут никакого осуждения не должно быть. У меня нет никаких претензий и к регионам. Как они могут, так и поощряют. Надо быть благодарным любому поощрению.

— Если спортсмен чем-то недоволен, он же может сменить регион?

— В другом регионе к ней не будет такого отношения. Помимо денег есть еще и отношение. Я знаю, как к ней относятся в Ижевске, в Удмуртии. Ее все очень любят и уважают, как спортсменку. Она нигде не заработает такого уважения, как в своем регионе. О размере поощрений не надо думать, — сказал Барнашов.

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