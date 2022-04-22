Андреас Цингерле: «Интуиция подсказывает мне, что Вирер продолжит карьеру. Но многое будет зависеть от состава тренерского штаба и команды»

Четырехкратный чемпион мира, бывший тренер сборной Италии по биатлону Андреас Цингерле ответил на вопрос о продолжении карьеры Доротеи Вирер.

«Последнее, что я знаю, – она собирается в отпуск, а потом примет решение. Интуиция подсказывает мне, что она продолжит. Но Доро, безусловно, примет во внимание многие факторы. Многое будет зависеть от состава тренерского штаба и команды», – сказал Цингерле.

Также экс-тренер высказался о проблемах на стрельбе лежа.

«Если бы мы знали, как решить эту проблему, мы бы давно это сделали. Мы действительно сделали все возможное, чтобы Лиза снова стабильно стреляла из положения лежа. Мы работали с позицией для стрельбы, дыханием и оружием. Эстафеты в основном шли хорошо.

В любом случае, это не техническая проблема. Возможно, она кроется в области психологии. Может быть, поединок за общий зачет Кубка мира в сезоне-2018/19 с немного надломил ее, трудно сказать. Но в спорте надо уметь справляться с поражениями», – отметил Цингерле.