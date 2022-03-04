Кубок мира. Спринт. Эльвира Оберг стартует 8-й, Вирер – 16-й, Экхофф – 19-й, Ройселанн – 24-й, Херманн – 29-й, россиянки не участвуют в гонке

5 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет женский спринт.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Кубок мира

Контиолахти, Финляндия

Спринт

Женщины

Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – Eurosport 2

Старт-лист

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция)

4. Лиза Виттоцци (Италия)

5. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

8. Эльвира Оберг (Швеция)

10. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

12. Маркета Давидова (Чехия)

16. Доротея Вирер (Италия)

19. Тириль Экхофф (Норвегия)

24. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)

27. Ханна Оберг (Швеция)

29. Дениз Херманн (Германия)

31. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

Дата проведения 5 марта, 14.45

Стартовый лист