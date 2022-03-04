Кубок мира. Спринт. Эльвира Оберг стартует 8-й, Вирер – 16-й, Экхофф – 19-й, Ройселанн – 24-й, Херманн – 29-й, россиянки не участвуют в гонке

5 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет женский спринт.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
Кубок мира
Контиолахти, Финляндия
Спринт
Женщины
Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – Eurosport 2
Старт-лист
2. Анаис Шевалье-Буше (Франция)
4. Лиза Виттоцци (Италия)
5. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
8. Эльвира Оберг (Швеция)
10. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
12. Маркета Давидова (Чехия)
16. Доротея Вирер (Италия)
19. Тириль Экхофф (Норвегия)
24. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)
27. Ханна Оберг (Швеция)
29. Дениз Херманн (Германия)
31. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
- Дата проведения
- 5 марта, 14.45