Кубок мира. Спринт. Эльвира Оберг стартует 8-й, Вирер – 16-й, Экхофф – 19-й, Ройселанн – 24-й, Херманн – 29-й, россиянки не участвуют в гонке

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5 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет женский спринт.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Кубок мира

Контиолахти, Финляндия

Спринт

Женщины

Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – Eurosport 2

Старт-лист

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция)

4. Лиза Виттоцци (Италия)

5. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

8. Эльвира Оберг (Швеция)

10. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

12. Маркета Давидова (Чехия)

16. Доротея Вирер (Италия)

19. Тириль Экхофф (Норвегия)

24. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)

27. Ханна Оберг (Швеция)

29. Дениз Херманн (Германия)

31. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

Дата проведения
5 марта, 14.45
Онлайн гонки

Этап 8, Контиолахти, Финляндия. Спринт

Стартовый лист

1  Лена Хекки
2  Анаис Шевалье-Буше
3  Паулина Фиалкова
4  Лиза Виттоцци
5  Ингрид Ланмарк Тандревольд
6  Дуня Здоуц
7  Наталья Ушкина
8  Эльвира Оберг
9  Фуюко Татидзаки (Сузуки)
10  Жюстин Брезаз-Буше
11  Наталья Кочергина
12  Маркета Давидова
13  Лотте Лие
14  Ванесса Фойгт
15  Алина Стремоус
16  Доротея Вирер
17  Милена Тодорова
18  Джессика Йислова
19  Тириль Экхофф
20  Анаис Бескон
21  Галина Вишневская
22  Линн Перссон
23  Суви Минккинен
24  Марте Ульсбю-Ройселанн
25  Байба Бендика
26  Туули Томингас
27  Ханна Оберг
28  Клэр Игэн
29  Дениз Херманн
30  Моника Хойниш
31  Лиза Тереза Хаузер
32  Ивона Фиалкова
33  Камила Жук
34  Анна Магнуссон
35  Люция Харватова
36  Юлия Швайгер
37  Мари Эдер (Лаукканен)
38  Аита Гаспарин
39  Ванесса Хинц
40  Йоханна Талихярм
41  Полона Клеменчич
42  Франциска Пройс
43  Габриэле Лещинскайте
44  Федерика Санфилиппо
45  Ида Лиен
46  Эмма Лундер
47  Людмила Ахатова
48  Жюлия Симон
49  Дидра Ирвин
50  Елизавета Бельченко
51  Анна Мака
52  Мария Здравкова
53  Анастасия Толмачева
54  Анастасия Киннунен (Дуборезова)
55  Юрие Танака
56  Сюзан Данкли
57  Алена Иванова
58  Самуэла Комола
59  Сари Маеда (Фуруя)
60  Рейке Де Майер
61  Хло Шевалье
62  Анна Юппе
63  Сюзан Кюэльм
64  Каролине Кноттен
65  Ника Виндишар
66  Селина Гаспарин
67  Стина Нильссон
68  Анния Кейта Сабуле
69  Франциска Хильдебранд
70  Мария Ременова
71  Ева Пускарчикова
72  Элишка Тепла
73  Йоханна Скоттхайм
74  Элиза Гаспарин
75  Клара Виндишар
76  Пола Боте
77  Даниэла Кадева
78  Асука Хатисука
79  Янина Хеттих
80  Регина Ойя
81  Эрика Янкя
82  Джоанна Рид
83  Сандра Булина
84  Эмили Калкенберг
85  Кинга Збилут (Миторай)

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