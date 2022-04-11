Александр Поварницын: «Чем-то революционным для русского биатлона тредбан не станет»

Российский биатлонист поделился впечатлениями от занятий на тредбане.

«Дорожка позволяет создавать любые условия: постоянный угол, постоянная скорость – то, чего невозможно добиться в полевых условиях, так как у нас есть переменный рельеф. Полезно, если тебе нужно определенную технику отточить в одном положении.

Когда мы бежим на серьезной усталости, то часто выходит рассинхронизация движений. И от этого теряется скорость. На тредбане мы можем задать скорость и продолжать движение на этой скорости больший промежуток времени. Это поможет сформировать технику, чтобы держать её на дистанции.

Так как тредбан находится в Москве, а мы все из регионов, то это, скорее всего, будет срез. Иначе тебе придется находиться с ним постоянно рядом. Хотя даже такое использование – это серьезное подспорье. Мало где можно протестировать лыжный ход.

При том уровне подготовленности, который имеют Йоханнес Бо и Себастьян Самуэльссон, тредбан – это средство, позволяющее ускорить прогресс в разы. Но что касается меня, то мне есть куда расти в других компонентах. Это не будет панацеей для меня конкретно. Не знаю насчет других биатлонистов. Возможно, для них это последний шаг, за счет чего можно прибавить.

Чем-то революционным для русского биатлона это не станет. Не скажу, что это для большего шума, но и революции это не произведет.

Проблема в том, что мы имеем тренажер лишь в Москве, а он нужен по ходу сбора. Так что это не панацея – работой можно заниматься и на самой трассе.

Эффективность данного средства превышает работу в полевых условиях. Когда ты используешь постоянно этот метод, то он дает результат. Если ты прибегаешь достаточно к нему редко, как, скорее всего, мы, результата не будет», – сказал Поварницын.