Тириль Экхофф: «Спасибо всем, кто болеет за меня и верит в меня. Я не собираюсь завершать карьеру»

Норвежская биатлонистка подвела итоги сезона-2021/22.

«Сезон-2021/22 окончен. Честно говоря, это был по-настоящему тяжелый сезон. Он начался с отвратительной формы и продолжился болезнью на Рождество.

Удалось наскрести форму к . Я горжусь тем, что смогла это сделать. Там были самые тяжелые условия, которые я видела за свою биатлонную карьеру.

Не забывайте адскую изоляцию в течение двух лет и страх перед коронавирусом. Теперь я сама «распробовала» , и да, от него заболеваешь.

Но было совершенно волшебно победить два дня подряд в ! Сотворить историю в Норвегии (Тириль стала лучшей норвежской биатлонисткой в истории по количеству побед – Sports.ru), разделить это чувство со своим парнем, семьей, публикой – это кайф.

Спасибо всем, кто болеет за меня и верит в меня. Особая благодарность спонсорам – вы были со мной в трудные времена и поддерживали меня.

Спасибо моей второй семье – сборной Норвегии. Черт возьми, так много хороших людей пашут, чтобы мы достигали успеха. Спасибо за работу, которую вы делаете.

Спасибо всем, кто меня поддерживает – вы знаете, к кому я обращаюсь – я ценю каждого из вас. Те, кто берет трубку по воскресеньям и выполняет для меня небольшую дополнительную работу. Я благодарна!

Я не собираюсь завершать карьеру, я просто ухожу в отпуск», – написала Экхофф.