Кубок мира. Гонка преследования. Экхофф стартует первой, Хаузер – 2-й, Ройселанн – 3-й, Давидова – 4-й

19 марта на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене пройдет женская гонка преследования.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Кубок мира по биатлону

10-й этап

Холменколлен, Норвегия

Женщины

Гонка преследования

Начало – 14.50 по московскому времени

Старт-лист

1. Тириль Экхофф (Норвегия)

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 7,0

3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 9,0

4. Маркета Давидова (Чехия) – 20,0

5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 40,0

6. Джессика Йислова (Чехия) – 54,0

7. Дениз Херманн (Германия) – 56,0

8. Паулина Фиалкова (Словакия) – 1.02,0

Расписание десятого этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене

Дата проведения 19 марта, 14.50

Стартовый лист