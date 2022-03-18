Кубок мира. Гонка преследования. Экхофф стартует первой, Хаузер – 2-й, Ройселанн – 3-й, Давидова – 4-й

19 марта на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене пройдет женская гонка преследования.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
Кубок мира по биатлону
10-й этап
Холменколлен, Норвегия
Женщины
Гонка преследования
Начало – 14.50 по московскому времени
Старт-лист
1. Тириль Экхофф (Норвегия)
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 7,0
3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 9,0
4. Маркета Давидова (Чехия) – 20,0
5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 40,0
6. Джессика Йислова (Чехия) – 54,0
7. Дениз Херманн (Германия) – 56,0
8. Паулина Фиалкова (Словакия) – 1.02,0
Расписание десятого этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене
- Дата проведения
- 19 марта, 14.50