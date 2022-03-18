Кубок мира. Гонка преследования. Экхофф стартует первой, Хаузер – 2-й, Ройселанн – 3-й, Давидова – 4-й

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19 марта на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене пройдет женская гонка преследования.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Кубок мира по биатлону

10-й этап

Холменколлен, Норвегия

Женщины

Гонка преследования

Начало – 14.50 по московскому времени

Старт-лист

1. Тириль Экхофф (Норвегия)

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 7,0

3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 9,0

4. Маркета Давидова (Чехия) – 20,0

5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 40,0

6. Джессика Йислова (Чехия) – 54,0

7. Дениз Херманн (Германия) – 56,0

8. Паулина Фиалкова (Словакия) – 1.02,0

Расписание десятого этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене

Дата проведения
19 марта, 14.50
Онлайн гонки

Этап 10, Осло-Холменколлен, Норвегия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Тириль Экхофф
2  Лиза Тереза Хаузер
3  Марте Ульсбю-Ройселанн
4  Маркета Давидова
5  Анаис Шевалье-Буше
6  Джессика Йислова
7  Дениз Херманн
8  Паулина Фиалкова
9  Франциска Хильдебранд
10  Хло Шевалье
11  Лиза Виттоцци
12  Янина Хеттих
13  Байба Бендика
14  Ванесса Фойгт
15  Рагнхильд Фемстейневик
16  Стина Нильссон
17  Эльвира Оберг
18  Лена Хекки
19  Каролине Кноттен
20  Дуня Здоуц
21  Анастасия Киннунен (Дуборезова)
22  Мари Эдер (Лаукканен)
23  Линн Перссон
24  Эмма Нильссон
25  Ивона Фиалкова
26  Ингрид Ланмарк Тандревольд
27  Муна Брурссон
28  Пола Боте
29  Милена Тодорова
30  Элиза Гаспарин
31  Тереза Воборникова
32  Лотте Лие
33  Фуюко Татидзаки (Сузуки)
34  Йоханна Талихярм
35  Джоанна Рид
36  Жюлия Симон
37  Анаис Бескон
38  Самуэла Комола
39  Ханна Оберг
40  Аита Гаспарин
41  Регина Ойя
42  Жюстин Брезаз-Буше
43  Эмма Лундер
44  Селина Гаспарин
45  Франциска Пройс
46  Ида Лиен
47  Сюзан Кюэльм
48  Анна Юппе
49  Клэр Игэн
50  Каролине Эрдал
51  Сюзан Данкли
52  Жива Клеменчич
53  Наталья Кочергина
54  Федерика Санфилиппо
55  Лу Жанмонно Лоран
56  Дидра Ирвин
57  Ника Виндишар
58  Анастасия Толмачева
59  Люция Харватова
60  Аманда Лайтфут

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