Екатерина Юрлова: «Продолжаю общаться с иностранками. Многие пишут слова поддержки, пишут, что им не хватает российских, белорусских и украинских спортсменов»

Чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова заявила, что текущие события в мире и отстранение россиян от международных стартов не повлияли на ее общение с иностранными спортсменами.

Международный союз биатлонистов (IBU) 2 марта отстранил россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

«Не могу комментировать то, что сейчас происходит, в силу того, что я не обладаю достоверной информацией.

Но я продолжаю общаться с иностранными спортсменками, много девочек, которые выступают на Кубке мира, написали слова поддержки, написали о том, что им нас не хватает, не хватает российских, белорусских и украинских спортсменов.

Из последних мне написала , мы все хотим только одного», – сказала Юрлова.