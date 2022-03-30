Екатерина Юрлова: «Продолжаю общаться с иностранками. Многие пишут слова поддержки, пишут, что им не хватает российских, белорусских и украинских спортсменов»

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Чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова заявила, что текущие события в мире и отстранение россиян от международных стартов не повлияли на ее общение с иностранными спортсменами. 

Международный союз биатлонистов (IBU) 2 марта отстранил россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. 

«Не могу комментировать то, что сейчас происходит, в силу того, что я не обладаю достоверной информацией.

Но я продолжаю общаться с иностранными спортсменками, много девочек, которые выступают на Кубке мира, написали слова поддержки, написали о том, что им нас не хватает, не хватает российских, белорусских и украинских спортсменов.

Из последних мне написала Тириль Экхофф, мы все хотим только одного», – сказала Юрлова. 

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