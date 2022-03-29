Павел Ростовцев: «Не думаю, что наши молодые спортсмены будут массово менять гражданство. Ни в одной стране мира нет такой поддержки юношеского спорта, как в России»

Трехкратный чемпион мира прокомментировал отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) и приостановку членства в организации.

«Ничего хорошего, конечно, в этом решении нет ни для наших спортсменов, ни в целом для развития биатлона, потому что без участия россиян Кубок мира будет не таким интересным любителям биатлона.

Но, во-первых, непонятно, на каких основаниях оно принято – что конкретно нарушил Союз биатлонистов России, наши спортсмены. Поэтому хотелось бы услышать мотивировочную часть, какие пункты конституции были нарушены.

Нужно предпринимать шаги юридического плана, наверное, все это связано с политикой, русофобией, которая развернута по всему миру, но тем не менее бороться надо.

Я думаю, у СБР и других федераций должен быть смещен акцент именно на систему соревнований внутри страны. Проведение соревнований с привлечением дружественных стран, скорее всего, об участии в Кубке мира в ближайшее время говорить не приходится, думаю, все будет зависеть от политической ситуации.

Не думаю, что наши молодые спортсмены будут массово менять гражданство, ни в одной стране мира нет такой поддержки юношеского спорта, как в России, ни в одной стране мира нет таких бюджетных вливаний на подготовку спортсменов, сборы, зарплаты тренеров, приобретение экипировки», – сказал Ростовцев.