Юрий Каминский: «В исполкоме IBU сплошь русофобы. Спортивные организации сегодня находятся под контролем политиков»

Теги сборная России сборная Германии жен IBU Юрий Каминский Александр Логинов Дениз Херманн Политика Биатлон

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о влиянии политики на спорт. 

– Если завтра вам позвонит президент федерации биатлона условной Словакии и предложит поработать там? Кубок мира, стабильность, зарплата в евро.

– Исключено. У меня все нормально с мозгами. Понимаю, как там сейчас относятся к русским, и находиться в этой среде мне бы не хотелось. В нашу сторону всегда было определенное предубеждение, а теперь...

– Можете привести пример предубеждений?

– Да вот взять допинг. У них Дениз Херманн, несмотря на дисквалификацию, великая биатлонистка. А такой же титулованный Александр Логинов у них – допингер, которого пинают все кому не лень.

– Потому что у Логинова было ЭПО и он так ничего про это не рассказал.

– А что рассказала Херманн? Песни про не тот препарат? Понятно, что это вранье.

– Нет ощущения, что все, к чему вы шли в биатлоне, вмиг развалилось?

– Если уж так говорить, то разваливается вся система мирового спорта. Все международные организации в очередной раз показали, что приверженность к принципам, которые когда-то декларировал Пьер де Кубертен, – пустая фикция.

Спортивные организации на сегодня находятся под контролем политиков. Хочешь не хочешь, но это факт. Вот IBU. Выступили по нам одними из первых. А там в исполкоме – сплошь русофобы. Канадец, американец, чех...

– Вас не удивляет, что IBU так странно формируется?

– Там, по-моему, из всего исполкома один человек, который имеет отношение к биатлону. Я все считал, что IBU более демократичная организация, чем FIS. Но с нами они поступили в диктаторском стиле.

А уж когда я узнал состав тех, кто принимает решения в биатлоне, понял: там превалирует политика. Такая получается коммерческая организация с политическим уклоном. И только потом уже спортивная, – сказал Каминский. 

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