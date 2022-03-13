Юрий Каминский: «В исполкоме IBU сплошь русофобы. Спортивные организации сегодня находятся под контролем политиков»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону поделился мнением о влиянии политики на спорт.

– Если завтра вам позвонит президент федерации биатлона условной Словакии и предложит поработать там? Кубок мира, стабильность, зарплата в евро.

– Исключено. У меня все нормально с мозгами. Понимаю, как там сейчас относятся к русским, и находиться в этой среде мне бы не хотелось. В нашу сторону всегда было определенное предубеждение, а теперь...

– Можете привести пример предубеждений?

– Да вот взять допинг. У них , несмотря на дисквалификацию, великая биатлонистка. А такой же титулованный у них – допингер, которого пинают все кому не лень.

– Потому что у Логинова было ЭПО и он так ничего про это не рассказал.

– А что рассказала Херманн? Песни про не тот препарат? Понятно, что это вранье.

– Нет ощущения, что все, к чему вы шли в биатлоне, вмиг развалилось?

– Если уж так говорить, то разваливается вся система мирового спорта. Все международные организации в очередной раз показали, что приверженность к принципам, которые когда-то декларировал Пьер де Кубертен, – пустая фикция.

Спортивные организации на сегодня находятся под контролем политиков. Хочешь не хочешь, но это факт. Вот IBU. Выступили по нам одними из первых. А там в исполкоме – сплошь русофобы. Канадец, американец, чех...

– Вас не удивляет, что IBU так странно формируется?

– Там, по-моему, из всего исполкома один человек, который имеет отношение к биатлону. Я все считал, что IBU более демократичная организация, чем FIS. Но с нами они поступили в диктаторском стиле.

А уж когда я узнал состав тех, кто принимает решения в биатлоне, понял: там превалирует политика. Такая получается коммерческая организация с политическим уклоном. И только потом уже спортивная, – сказал Каминский.