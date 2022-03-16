Юрлова о карьере после спорта: «У меня много задумок, в том числе связанных с работой в IBU»

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова рассказала о том, чем может заняться после ухода из спорта.

– По образованию вы спортивный психолог?

– По первому – да, по второму – тренер, по третьему – спортивный менеджер. У меня много задумок, в том числе связанных с работой в Международном союзе биатлонистов (IBU). Они хотят организовать образовательные программы для спортсменов, завершивших карьеру. Мне интересно посмотреть, как они будут действовать, и, если позволят время и дети, хотела бы в этом поучаствовать.

– У ваших бывших коллег по сборной России нет проблем с поиском своего призвания после карьеры спортсмена?

– Постепенно все биатлонистки моего возраста или чуть старше находят себя. Преимущественно в спорте, но есть и те, кто избрал другой путь. Моя почти полная тезка стала дизайнером одежды, это очень интересно, – сказала Юрлова.