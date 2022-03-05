Тренер Латыпова об отстранении биатлонистов: «Главное – то, что они могут потерять квоты на следующий сезон. Спорт должен быть вне политики»

Тренер российского биатлониста Эдуарда Латыпова Виктор Никитин прокомментировал отстранение российских спортсменов от этапов Кубка мира и Кубка IBU.

«Ситуация повлияет на наших спортсменов, ведь на Кубке мира им платят призовые, и они настроены бегать. Но главное это не призовые, а именно то, что они могут потерять квоты на следующий сезон.

Россия может не попасть в топ-5 Кубка наций, так что в следующем году на Кубке мира могут участвовать не шесть человек, а пять, а может даже и четыре. В зависимости от того, какое место они займут.

Что же касается всей этой ситуации, то я считаю, что спорт должен быть вне политики», – сказал Никитин.