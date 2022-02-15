Тренер Латыпова: «Эдуарду к последней стойке чуть спокойнее надо было подойти, а со стрельбой лотерея была»

Тренер Эдуарда Латыпова Виктор Никитин высказался о стрельбе биатлониста в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

— В борьбе, когда ветер поддувает, всегда легче тем, кто на стрельбище сзади стоит. На последнем рубеже Эдик стоял один. Не забывайте, что он пробежал все гонки, выложился на пасьюте. Усталость тоже сказывается.

Я считаю, что ему к последней стойке чуть спокойнее надо было подойти, а со стрельбой лотерея была.

— Можно ли сказать, что из-за того, что Ветле Кристеансен подъехал на стойку вслед за Кентеном Фийоном-Майе и , он отстрелял чисто?

— Конечно. Он встал за ними, и здесь «коробочка» сыграла. В итоге на ноль отстрелял и ушел.

— То есть, из-за своих установок Наврат четыре раза промахнулся, а Фийон-Майе – два и, можно сказать, потерял золото?

— Да. Обстановка была не очень, ветер то вправо, то влево дул. Плюс он в «стену» бьет и все сильно вокруг обдувает. У спортсменов суета пошла. Так что погодные и технические условия повлияли на гонку, – сказал Никитин.

«Уверен, что он не сломается. Также было и на пасьюте, где они пришли вместе с Фийоном-Майе: тот быстро отстрелял, а Эдик в последний момент попал в порыв. Этим и ценен биатлон, здесь все меняется на последних рубежах», – цитирует Никитина Metaratings.ru.

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