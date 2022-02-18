Виктор Майгуров: «Буртасова будет дальше выступать на Кубке IBU. У меня с ней конфликтов нет»

Глава Союза биатлонистов России ( ) сообщил, что после в Пекине Евгения Буртасова будет выступать на этапах Кубка IBU.

– Как дела у Евгении Буртасовой?

– Спросите у Евгении, как у нее дела. Мы с ней общаемся и здороваемся. Она будет дальше выступать на Кубке IBU.

– Нет ли конфликтов с ней?

– У меня нет.

– У кого-то все-таки есть?

– У меня нет.

– Непонятно, зачем ее везли сюда?

– Она приехала затем, чтобы, как минимум, у нас был запасной спортсмен, в случае не дай бог болезни или положительного теста на ковид. Плюс она пробежала индивидуальную гонку, – сказал Майгуров.

Детектив-спецоперация с доставкой Буртасовой в Пекин: ювелирная логистика, переговоры на чешском, скорость Росгвардии и «зеленый» за 12 минут до вылета