Виктор Майгуров: «Буртасова будет дальше выступать на Кубке IBU. У меня с ней конфликтов нет»

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что после Олимпиады в Пекине Евгения Буртасова будет выступать на этапах Кубка IBU.

– Как дела у Евгении Буртасовой?

– Спросите у Евгении, как у нее дела. Мы с ней общаемся и здороваемся. Она будет дальше выступать на Кубке IBU.

– Нет ли конфликтов с ней?

– У меня нет.

– У кого-то все-таки есть?

– У меня нет.

– Непонятно, зачем ее везли сюда?

– Она приехала затем, чтобы, как минимум, у нас был запасной спортсмен, в случае не дай бог болезни или положительного теста на ковид. Плюс она пробежала индивидуальную гонку, – сказал Майгуров.

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