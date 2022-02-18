Виктор Майгуров: «Буртасова будет дальше выступать на Кубке IBU. У меня с ней конфликтов нет»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что после Олимпиады в Пекине Евгения Буртасова будет выступать на этапах Кубка IBU.
– Как дела у Евгении Буртасовой?
– Спросите у Евгении, как у нее дела. Мы с ней общаемся и здороваемся. Она будет дальше выступать на Кубке IBU.
– Нет ли конфликтов с ней?
– У меня нет.
– У кого-то все-таки есть?
– У меня нет.
– Непонятно, зачем ее везли сюда?
– Она приехала затем, чтобы, как минимум, у нас был запасной спортсмен, в случае не дай бог болезни или положительного теста на ковид. Плюс она пробежала индивидуальную гонку, – сказал Майгуров.
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