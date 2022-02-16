Александр Тихонов: «Шашилову и дома хорошо, он любит выпить маленько, а иногда не маленько. Его вообще не надо было приглашать в сборную, но никто не хочет работать с ней»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о возможном уходе Михаила Шашилова с поста тренера женской сборной России.

Сегодня после эстафеты на Олимпиаде в Пекине, где Россия взяла серебро, Шашилов отказался от комментариев, заявив, что уже прекратил работу. Позже эти слова опровергли в Союзе биатлонистов России.

«Шашилову и дома хорошо, он любит выпить маленько, а иногда не маленько, даже в этом отличился. Так что какая разница, его ведь практически уговорили работать.

Никто не хочет работать с национальной командой. И такое правление, как Майгуров, Нуждов и Пак, надо не просто подать в отставку, а выгнать, набраться людям смелости и сказать: «Дорогие мои, покиньте! Ну, сколько можно издеваться?»

Опять же, Шашилова вообще не надо было приглашать в сборную, но никто не хочет работать со сборной», – сказал Тихонов.

Серебро биатлонисток – иррациональная радость: у команды слишком хаотичный сезон, даже тренер объявил об уходе сразу после эстафеты

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