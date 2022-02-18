Виктор Майгуров: «Результат, который мы показали на Олимпиаде-2022, достаточно хороший. Можем прогрессировать, чтобы на Играх-2026 бороться за золото»

Глава Союза биатлонистов России ( ) подвел итоги Олимпиады в Пекине для российской команды.

«Мы понимали, что ребята и девчонки могут бороться (в масс-старте), но со стрельбой не справились. Лотерея ли это? Ну кто-то же попадает. И мы умеем стрелять, ожидал большего от сегодняшних гонок.

Тот результат, который мы показали на всей , достаточно хороший на сегодняшний день. К сожалению, нет золота, но за следующее четырехлетие мы можем прогрессировать, чтобы на Играх-2026 бороться за золото.

Мы даем оценку всей команде: тут и тренеры, и массажисты, и сервис. Невозможно, чтобы кто-то один достиг этого результата. И аппарат, и правление СБР, и наши партнеры – все это совокупность действий многих людей», – сказал Майгуров.